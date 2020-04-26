"الدولية للموارد البشرية" تطلق منصة مجانية للتعليم عن بُعد والاجتماعات

"الحربي": استُحدثت لتكون بديلاً للمنصات غير الآمنة

أطلقت الشركة الدولية للموارد البشرية منصة IHR Meet، وهي منصة مجانية بدون أي رسوم، وتهدف لتعزيز دور التعليم عن بُعد، وأيضًا عقد الاجتماعات عبر المنصة في ظل الأزمة العالمية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا، التي أجبرت الناس على المكوث في المنازل.

وأكد علي الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للموارد البشرية، أن المنصة مجانية، واستُحدثت لتكون بديلاً للمنصات غير الآمنة، وهي للتعليم والاجتماعات بكل أشكالها، ولن يُفرض عليها رسوم نهائيًّا.

يُذكر أن المنصة استُخدمت لأغراض عديدة، حتى أنها وصلت للشعر والشعراء؛ إذ من خلالها انطلقت أول أمسية افتراضية، أحياها الشاعر صالح الشادي، والشاعر فيصل اليامي، والشاعر بدر الظاهري، ولاقت الفكرة ثناء كبيرًا في أوساط الشعر والشعراء.