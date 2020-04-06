"الصحة العالمية": الكمامات وحدها ليست حلاً سحريًا للوقاية من "كورونا"

"غيبريسوس" ندد بمقترحات عنصرية لتجريب لقاحات الفيروس في إفريقيا

حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الاثنين) من أن استخدام الكمامات وحدها ليست حلاً سحريًا للتغلب على تفشي وباء كوفيد-19، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 70 ألف شخص.

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، الدول بالنظر في مسألة استخدام الأقنعة في المجتمعات التي يصعب فيها غسل اليدين والتباعد الجسدي بسبب نقص المياه أو الاكتظاظ.

وبيّن أن الكمامات يجب ألا تستخدم إلا في إطار حزمة إجراءات وقائية أخرى.

وشدد على أن الاستخدام الواسع للكمامات الطبية قد يفاقم النقص في معدات الوقاية الخاصة بالعاملين في قطاع الصحة.

وندد "غيبريسوس" بالمقترحات "العنصرية" لبعض الباحثين بشأن استخدام إفريقيا كحقل اختبار للقاح محتمل ضد كوفيد-19 يتوقع أن التوصل إليه لا يزال يستغرق ما بين 12 و18 شهرًا.