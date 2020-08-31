"العمري" تحتفل بزواج ابنها "مشعل"

احتفلت أسرة "العمري" بزواج ابنها النقيب الدكتور مشعل بن عبدالله العمري، من الدكتورة "إيمان"، كريمة عبدالرحمن بن علي المزيني، في نادي ضباط قوى الأمن.

حضر حفل الزواج عدد من المسؤولين والأقارب والأصدقاء الذين شاركوا أسرة "العمري" أفراحهم، "وألف مبروك للعروسين".