بـ"خطأين قاتلين" .. ولاية أمريكية أضاعت فرصة ذهبية لإيقاف كورونا

مع وصول 11 ألف مسافر من الصين وإيران

ارتكبت سلطات ولاية كاليفورنيا خطأين قاتلين، تسببا في ضياع فرصة ذهبية لمواجهة فيروس كورونا في بداية انتشاره في فبراير الماضي، هذا ما كشفته دراسة أمريكية جديدة ركزت على جهود الولاية في مواجهة الفيروس، خاصة بشأن التعامل مع أكثر من 11 ألف مسافر قادمين من الصين وإيران.

وحسب صحيفة "ساكرامنتو بي" الأمريكية، نشرت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض "CDC " يوم الاثنين نتائج دراسة ركزت على جهود ولاية كاليفورنيا في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة: مع ظهور تهديد فيروس كورونا الجديد "كوفيد – 19" في أوائل فبراير، عقدت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إجتماعًا هامًا لمجموعة من مسؤولي الصحة العامة، كانت مهمتهم الأساسية فحص المسافرين القادمين من الخارج واكتشاف أي إصابات.

وحسب الدراسة، قال مسؤولون إن جهود وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا واجهت عقبتين أساسايتين أحبطتا هذه الجهود، أولها: البيانات الخاطئة التي قدمتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية والثاني، نقص الموارد لفحص الحالات المحلية.

مشكلة فحص المسافرين

وحسب الدراسة، ففي شهر فبراير، تم إطلاق برنامج فحص المسافرين القادمين من الخارج، في ذلك الوقت كان من المتوقع أن يصل مئات من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، بؤرة وباء فيروس كورونا، كان مخططًا أن يصل هؤلاء إلى قاعدة ترافيس الجوية في مقاطعة سولانو، لكن بحلول شهر فبراير، تم توجيه الرحلات الجوية القادمة من الصين إلى 11 مطارًا أمريكيًا، من بينهم مطاران في ولاية كاليفورنيا.

أكثر من 11 ألف مسافر

كان فريق فحص المسافرين في كاليفورنيا مكونًا من ستة موظفين، بينهم علماء الأوبئة، وعمل الفريق على مدى سبعة أسابيع انتهت في 17 مارس، كان من المفترض أن يفحصوا المسافرين، ويحصلوا على بياناتهم كاملة، ويحددوا إلى أين سيذهب المسافر القادم ويقومون بتنبيه مسؤولي الصحة العامة المحليين.

قام الفريق بفحص أكثر من 11 ألف مسافر قادم من الصين وإيران، وأرسلوا إشعارات إلى 51 إدارة صحية محلية في جميع أنحاء الولاية، من أجل مواصلة متابعة هؤلاء في أماكن إقامتهم.

أخطاء البيانات

لكن وجدت الولاية الكثير من الأخطاء في البيانات، منها أرقام هواتف غير صحيحة ، وسجلات مكررة، ووجدوا أيضًا أخطاء في الأسماء وتواريخ الميلاد، كما اكتشفت الولاية أن بعض هؤلاء القادمين لم يقيموا في كاليفورنيا، وفي النهاية أصبح تتبع هؤلاء الأشخاص أكثر صعوبة.

وألقى الباحثون باللوم على الجمارك الفيدرالية الأمريكية وحماية الحدود، لأنها قدمت بيانات خاطئة عن القادمين من الخارج.

ورد متحدث باسم الجمارك: إن إدارة الجمارك وحماية الحدود اتبعت التعليمات التوجيهية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في جميع موانئ الدخول منذ بداية وباء فيروس كورونا المستجد، وأن أي حالات إصابة يتم اكتشافها، تقوم الجمارك بإحالة بياناتها إلى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية " CDC " وجهاز الأمن الداخلى الأمريكي "DHS".

قصور الموارد

أيضًا لم تستطع إدارات الصحة المحلية تتبع هؤلاء الأشخاص، وذلك بسبب قصور موارد هذه الإدارات عن تتبع أكثر من 11 ألف شخص انتشروا في الولاية وخارجها.

بيانات 6 مسافرين فقط

وبحلول 15 أبريل، كان بإمكان إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا، مطابقة بيانات 3 مسافرين فقط من بين 11.574 قادمًا من الصين وإيران، وتم تحديد إحدى الحالات الثلاثة بأنها إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم إبلاغ الولاية بالأسماء وتواريخ الميلاد.

أيضًا تم فحص مريضين قادمين من إيران بعد عدة أيام من وصولهما، وجاء مريض ثالث من الصين ولكن تم إجراء اختبار له في 30 مارس، أي بعد حوالي 6 أسابيع من عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

73 ألف إصابة في كاليفورنيا

في 26 فبراير الماضي، تم اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بالولاية، ولم يعرف مصدر الإصابة، واليوم 14 مايو، بلغ عدد الإصابات حوالي 73 ألف إصابة، وتوفي 2966 شخصًا، بينما تعافى أكثر من 12 ألف شخص.