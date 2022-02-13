ميناء جدة الإسلامي: إيقاف حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه جرى إيقاف الحركة الملاحية بـ "ميناء جدة الإسلامي".
وبيّنت الامارة أن ذلك يأتي ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.
وتشهد محافظة جدة حاليّاً، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبّب في تدني الرؤية الأفقية.ميناء جدة الإسلامي إمارة منطقة مكة المكرّمة رياح الأرصاد
تشهد المحافظة سرعة للرياح وموجة غبار تتسبّب في تدني الرؤية الأفقية
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه جرى إيقاف الحركة الملاحية بـ "ميناء جدة الإسلامي".
وبيّنت الامارة أن ذلك يأتي ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.
وتشهد محافظة جدة حاليّاً، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبّب في تدني الرؤية الأفقية.