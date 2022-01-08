"دوريات الأمن" تطيح بمقيم حاول سرقة جهاز صراف آلي بتبوك

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وأُحيل إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن دوريات الأمن قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لمحاولته سرقة جهاز صراف آلي بعد كسره زجاج الغرفة/ والعبث بكاميرا المراقبة؛ وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.