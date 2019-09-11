"الربيعة" يزور جناح مجموعة "الحبيب" بملتقى الصحة بالرياض

استمع من "الحقباني" لشرح عن أكبر مستشفى رقمي في الخبر

زار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، جناح مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، بملتقى الصحة العالمي المُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وكان في استقبال الوزير، الرئيسُ التنفيذي ناصر الحقباني وعدد من مسؤولي المجموعة.

وقد رحَّب "الحقباني" بزيارة الوزير لجناح المجموعة، وثمّن الدعم اللا محدود والمقدم من وزارة الصحة للقطاع الصحي الخاص؛ باعتباره شريكًا رئيسًا للقطاع العام.

وقال "الحقباني": هذا الدعم والاهتمام نتج عنه حصول المجموعة على العديد من المنجزات الوطنية والتي كان آخرها حصول المجموعة على شهادة موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية لأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بُعد على مستوى العالم لوحدات العناية المركزة Tele-ICU بـ796 سريرًا لخدمة المرضى؛ وهو أكبر عدد لأسرّة طبية على مستوى العالم تتم من خلاله متابعة الحالات المرضية والحرجة.

وأضاف: هذا الإنجاز يُعَد مفخرة ليس للمجموعة فقط؛ بل لكل القطاعات الصحية، وأحد المنجزات الوطنية التي تسجل باسم الوطن على المستوى الدولي.

وقد استمع الوزير إلى شرح عن مشروع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، والذي تم تشغيله مؤخرًا، ويُصَنَّف كأكبر مستشفى رقمي Digital Hospital بالمنطقة، واستغرق إنشاؤه 36 شهرًا فقط من الإنشاء إلى التشغيل، وتصل قدراته الاستيعابية لحوالى 500 سرير و310 عيادات تغطي كل التخصصات.

واطلع د.الربيعة على العدد الأول من المجلة الدورية العلمية المحكمة التي تحمل اسم د.سليمان الحبيب HMJ، وتُعد الأولى من نوعها التي يقوم عليها أحد القطاعات الصحية الخاصة بالمملكة.

وتهدف المجموعة من وراء إصدار هذه الدورية الربع سنوية، إلى المساهمة في خدمة البحث العلمي، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الباحثين والأطباء والمهتمين في هذا المجال؛ لنشر أبحاثهم المبتكرة ومقالاتهم المحكمة خاصة في ظل ما تشهده المملكة من تحولات كبرى على كل الأصعدة.

واختتم "الحقباني" بالتأكيد على أن المجموعة تحرص دومًا على المشاركة في مثل هذه الملتقيات؛ للاطلاع على كل ما هو جديد بالقطاع الصحي، وخلق شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية والقطاعات الصحية.