مصر تسجل 51 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 284523 والوفيات 16557 شخصًا

سجلت مصر 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 284523 إصابة من ضمنهم 232280 حالة تم شفاؤها، و 16557 حالة وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

0

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 01:58 AM

إجمالي الإصابات بلغ 284523 والوفيات 16557 شخصًا

مصر تسجل 51 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

0 58

سجلت مصر 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 284523 إصابة من ضمنهم 232280 حالة تم شفاؤها، و 16557 حالة وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021