"صحة الطائف" تنفِّذ شبكة مرئية للتواصل مع مرضى كورونا ومشرفي المحاجر

في تجربة هي الأولى من نوعها.. واستمعوا للجوانب كافة المتعلقة بالخدمات

نفَّذت "الصحة" في الطائف في أول أيام العيد الاتصال المرئي المباشر مع المرضى المنومين بأقسام العزل، والنزلاء بالمحاجر الصحية، كما قدَّمت عبر شبكة التواصل المباشرة التهنئة للمنومين بالمستشفيات، واستمعت إلى قيادات المستشفيات والمشرفين على الخدمات الطبية.

وكان سعيد بن جابر القحطاني، مدير "صحة الطائف"، من غرفة القيادة، بحضور مساعده العلاجي الدكتورة لمياء الزبيدي، ومساعده للموارد محمد القرني، والمساعد التقني مهند السعيد، ومستشار الصحة عبد الرحمن المري، والمتحدث الرسمي عبدالهادي الربيعي، ومدير التواصل الداخلي ناصر المالكي، قد نفَّذوا عبر الشبكة المرئية لقاء مع مديري المستشفيات بالطائف والمحافظات التابعة، واستمعوا إلى عدد من المرضى المنومين في خطوه تعد الأولى من نوعها في اتصال مباشر مع المرضى، واستمعوا للجوانب كافة التي تحيط بالخدمات الطبية والصحية في أقسام العزل والتنويم والإقامة داخل المحاجر الصحية، وقدموا التهنئة بعيد الفطر المبارك للعاملين، والكلمات التحفيزية نظير ما يقدَّم من خدمات في هذا الوقت مع تزايد المهام المدرجة، وارتفاع نسب الإشغال، وما تستوجبه الحالة الراهنة. وشمل ذلك رسائل عبر اللاسلكي للعاملين بالميدان، وما يبذلونه من جهود على مدار الساعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء المرئي عمد إلى اللقاء بعدد من المرضى المنومين والمقيمين بالمحاجر للاطمئنان على أوضاعهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم، وملاحظات المشرفين عليهم بشكل مباشر في تقييم مستوى الخدمات المقدمة لهم، والتواصل مع القيادات الصحية مباشرة.

وتُعد هذه التجربة هي الأولى من نوعها التي عمدت إلى ربط 14 مستشفى وعدد من المحاجر الصحية ومراكز العزل لكورونا، وتهدف لإيجاد الحلول لإيجاد خط تواصل مباشر مع مرضى كورونا والقائمين على خدمتهم صحيًّا، والقيادات الإشرافية على الخدمات الصحية.