حملة استباقية بحائل تضبط 60 ألف حبة كبتاجون و5 كجم حشيش وأسلحة

مبالغ تتجاوز النصف مليون ريال مع إحدى العصابات قبل ترويجها بين الشباب

ضبطت الجهات الأمنية المعنية بحائل، أكثر من 60 ألف حبة كبتاجون وخمسة كيلوغرامات حشيش مخدر، ومبلغًا ماليًّا تَجاوَزَ نصف المليون ريال، وعددًا من الأسلحة النارية المتنوعة.

وكانت فرقة من المخدرات بحائل يتابعها ميدانيًّا مدير إدارة مكافحة المخدرات بحائل العميد سلوم النفيعي، قد نفّذت عملية استباقية منعت العصابة من توزيع المخدرات والحشيش الجاهزة للبيع داخل منطقة حائل، بين أوساط الشباب والفتيات بين مواطنين ومقيمين.