وزير الخارجية يلتقي الوزير الاتحادي للشؤون الخاصة الألماني

استعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، الوزير الاتحادي للشؤون الخاصة مدير المستشارية الاتحادية الألمانية الدكتور فولفغانغ شميدت، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وناقش الجانبان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.