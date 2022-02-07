الصين تفرض حجراً على 3 ملايين شخص.. وأستراليا ترحب بالسياح

بعد ظهور إصابات بكوفيد في وقت تنظّم البلاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

فرض حجر على مدينة بايسه التي تضم 3.5 مليون نسمة الواقعة جنوب الصين بعد ظهور إصابات بكوفيد، في وقت تنظّم البلاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال مجلس المدينة إنه اعتباراً من الأحد لم يعد بإمكان السكان مغادرة المنطقة.

كما يمنع أولئك الذين يعيشون فيما يُسمى بالمناطق الخطرة (حيث تمّ اكتشاف حالات) من مغادرة منازلهم.

وسجّلت المدينة الواقعة على بُعد 100 كيلومتر من حدود فيتنام 44 إصابة مؤكدة بكوفيد محلية العدوى. كما تمّ تسجيل عدد من الإصابات المستوردة. وقالت السلطات إن السكان أُخضِعوا لفحوص في أعقاب تسجيل الإصابات. وتقع بايسه على بُعد نحو 2500 كيلومتر من أقرب المواقع الأولمبية.

من جهة أخرى، فتحت أستراليا اليوم فتح حدودها بالكامل أمام جميع حاملي التأشيرات الذين تم تطعيمهم اعتباراً من 21 فبراير بعد ما يقرب من عامين منذ إغلاقها أمام غير المواطنين للتخفيف من خطر فيروس كورونا.

وقال سكوت موريسون رئيس الوزراء "إذا تمّ تطعيمك مرتين، فإننا نتطلع لاستقبالك مرة أخرى في أستراليا". وتقوم أستراليا بإعادة فتح تدريجي للحدود منذ أواخر 2021 للسماح للمهاجرين المهرة والطلاب الدوليين.