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تناولت في تقريرها حادث سير تسبب في إزاحتها من المخرج المؤدي لكوبري الشرائع

﻿تجاوباً مع "سبق" .. الصبات الخرسانية القديمة تعود بديلة للدائرية بـ"خضراء مكة"

تجاوبت الجهة ذات العلاقة مع تقرير "سبق" بعنوان "حادث سير يُزيل صبات خرسانية تنظيمية ويفتح طريقاً مغلقاً بخضراء مكة" وذلك بإعادة الصبات الخرسانية والتي كانت متواجدة سابقاً في نفس الموقع قبل استبدالها بالصبات الخرسانية دائرية الشكل وبيضاء اللون.

وتفصيلاً، تناولت "سبق" في تقريرها حادث السير الذي تسبب في إزاحة الصبات الخرسانية من المخرج الذي يؤدي إلى كوبري الشرائع وفتح الطريق في الموقع لتبادر جهة الاختصاص باستبدال الصبات الدائرية بالحواجز الخرسانية القديمة والتي كانت متواجدة قبل استبدالها.

