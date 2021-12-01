"فرانس برس" تكشف حقيقة اصطفاف 3 كواكب من المجموعة الشمسية فوق أهرامات الجيزة

كشفت خدمة تقصي الحقائق من وكالة "فرانس برس"، حقيقة الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر اصطفاف 3 كواكب من المجموعة الشمسية فوق أهرامات الجيزة خوفو وخفرع ومنقرع، بخط مستقيم.



وقالت وكالة "فرانس برس": إن هذه الصورة مصممة إلكترونياً وليست حقيقية، وبعض العناصر الظاهرة فيها مستحيلة من الناحية العلمية؛ بحسب علماء الفلك.



فيما زعم نشطاء أن الكواكب المصطفة هي عطارد والزهرة وزحل، وأن الظاهرة تحدث مرة كل 2373 سنة.



وأظهرت الصورة الأصلية، التي نشرتها مواقع معنية بالسياحة في عام 2008؛ خلوها من الكواكب الثلاثة.



ومن الناحية العلمية يمكن مشاهدة اصطفاف هذه الكواكب الثلاثة في السماء مرة في السنة الواحدة، وليس مرة كل 2373 سنة. لكن بعض العناصر الظاهرة في الصورة ليست منطقية، بحسب علماء فضاء استطلعت آراءهم وكالة "فرانس برس".