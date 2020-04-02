سعَل في وجه شرطي فحُكم عليه بالسجن 6 شهور

بموجب قانون مخصص للاعتداء على عمال الطوارئ

قضت محكمة بريطانية، بالسجن 6 أشهر، على رجل سعل في وجه شرطي مهددًا إياه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحكم على آدم لويس البالغ من العمر 55 عامًا، بموجب قانون محدد مخصص للاعتداءات على عمال الطوارئ، دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2018، ويحمل عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 12 شهرًا.

وبعد محاولته فتح أبواب سيارات في وسط لندن على ما يبدو، حاول شرطي توقيفه وتفتيشه، وإثر ذلك، كسر لويس زجاجة خمر كان يضعها على الأرض، ثم هدد الشرطي شفهيًّا؛ وفقًا لبيان صادر عن شرطة مدينة لندن.

ووفق "رويترز" قال المتهم: "أنا مصاب بمرض كوفيد 19 وسأسعل في وجهك وسأنقل العدوى إليك"، قبل أن يسعل بالفعل في وجه الشرطي.

وأوقف لويس في الحال، ومثُل أمام محكمة في ويست منستر، الأربعاء.

وقالت المسؤولة في الشرطة هيلين هاربر: "رغم أن هذا النوع من الاعتداءات نادر لحسن الحظ؛ فإن الحادث كان فظيعًا، وإذا واجهنا هذا النوع من السلوك غير المقبول سنكون صارمين في ردنا".

وأضافت: "آمل أن تحمل العقوبة رسالة قوية، مفادها أنه لن يتم التسامح مع اعتداءات مماثلة".