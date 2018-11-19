تنبيهات متقدمة تمهّد ليوم ماطر في 5 مناطق .. الرياض حاضرة

تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات متقدمة لأمطار رعدية على مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.

في منطقة الرياض، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتشمل: الدوادمي وعفيف وشقراء والزلفي والمجمعة والأجزاء المجاورة وتستمر حتى الثانية من فجر غد.

ونبّهت مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان من حالة متقدمة لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.. وتتواصل في منطقة الباحة حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.