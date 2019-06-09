تعرف على العقوبات التي تسجل في "صحيفة السوابق"

نشرت وزارة العدل عبر برنامج “تعريف”، انفوغرافيك يبين العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق.

وبينت أن العقوبات تتمثل في حد شرعي غير حد المسكر، أو حد المسكر للمرة الرابعة فأكثر، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأضافت: "كما تسجل إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات التي تتمثل في الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة، أو السجن الذي لا يقل عن سنتين، أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال".

يشار إلى أن برنامجاً تعريفياً يستهدف نشر الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم الشرعية وواجباتهم، ضمن مبادرة “إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية”.