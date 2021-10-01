بالصور.. بيع بيضة ذهبية من مجموعة الإمبراطورة الروسية.. تعرف عليها

في مزاد بموسكو مقابل 67.5 مليون روبل

أعلن في العاصمة الروسية موسكو، عن بيع بيضة ذهبية من مجموعة الإمبراطورة الروسية ماريا فيودوروفنا، في مزاد بالعاصمة الروسية موسكو مقابل 67.5 مليون روبل (نحو 930 ألف دولار).

البيضة الذهبية تعود إلى مجموعة فابيرجيه، أي أنها من صنع الصائغ الروسي الشهير بيتر كارل فابيرجيه.

وتم عرض البيضة في المزاد بسعر بدأ عند 28 مليون روبل، لكنها بيعت في النهاية بقيمة 67.5 مليون روبل.