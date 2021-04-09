صحيفة "رومانية" تكشف سر رفض "كوزمين" تدريب "النصر" .. تعرف على السبب

طرحت صحيفة رومانية سؤالاً حول سبب رفض أولاريو كوزمين عرضًا مغريًا من نادي النصر لتدريبه هاى الرغم من أنه لا يدرب أي فريق في الوقت الحالي بعد رحيله عن فريق جيانغسو الصيني.



وقالت صحيفة digisport إن المدرب البالغ من العمر 51 عامًا تلقى عرضًا مثيرًا للاهتمام، حيث كان مطلوبًا من قِبل نادي النصر في السعودية، الفريق الذي أُقصي من نصف نهائي كأس الملك أخيرًا.



وكشفت الصحيفة عن سبب الرفض حيث قالت إن كوزمين رفض الاقتراح بأناقة لأسباب عاطفية، حيث إنه شديد الارتباط بالهلال واعتبر أنه سيكون خيانة إذا وقع مع منافسه الكبير.



وقالت الصحيفة إن فريق رازفان لوتشيسكو السابق يحتل الصدارة في المملكة العربية السعودية بفارق 3 نقاط عن الشباب وأضافت أن كوزمين تولى تدريب فريق الهلال بين يوليو 2007 وفبراير 2009 وتولى تدريب المنتخب السعودي بين ديسمبر 2014 ويناير 2015.