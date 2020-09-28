7 أسباب تجعل من حاسوب "هواوي" الجديد فائق الخفة والنحافة الخيار الأنسب

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يُرسي حاسوب HUAWEI MateBook X، المتوافر للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية ابتداءً من 27 سبتمبر، معايير جديدة كلياً في قطاع الحواسيب الشخصية المحمولة، كونه الجهاز فائق الخفة والأكثر نحافة وأناقة في مجموعة حواسيب Matebook من هواوي. ويضم الحاسوب، وهو الإضافة الأحدث إلى سلسلة HUAWEI MateBook الشهيرة، جميع المزايا التي يتوقعها المستخدمون من حواسيب MateBook الشخصية، والتي تشمل التصميم الأنيق والمميز ضمن جهاز رفيع وخفيف للغاية بوزن 1 كغ فقط.

ويتفرّد حاسوب MateBook الجديد بتصميم فائق النحافة والخفة، مع مزايا متنوعة تشمل الشاشة الكاملة اللانهائية Infinite FullView Display بدقة 3K وخاصية العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration وغيرها من الابتكارات، لتُساعد المستخدمين على زيادة الإنتاجية والاستمتاع بتجربة ذكية أينما كانوا. ونستعرض فيما يلي المزايا السبع الرئيسية لحاسب HUAWEI MateBook X.

تصميم أنيق وخفيف الوزن

لضمان سهولة الحمل والاستخدام طوال اليوم، يجب أن يمتاز الحاسب المحمول بتصميم نحيفٍ وخفيف الوزن بدرجة كافية لحمله إلى أي مكان وتلبية احتياجات المستخدم على أكمل وجه. وبفضل الدمج بين التصميم الأنيق والهيكل النحيف وخفيف الوزن، ستُدركون الأسباب التي تجعل HUAWEI MateBook X الحاسوب المحمول الذي يُفضل المستخدمون اصطحابه معهم إلى أي مكان. إذ يبلغ وزن الهيكل فائقة الخفة والنحافة للحاسوب 1 كغ فقط، فيما تصل سماكته إلى 13.6 ملم. ويتوافر الحاسوب بنمطين من التشطيبات المذهلة بلون Silver Frost ولون Forest Green (سيتوفر لاحقاً)، ما يجعل من حاسوب MateBook X بإطاره خفيف الوزن رفيق العمل المثالي والعصري لجميع المُستخدمين.

شاشة رائعة وأداء مرئي مذهل

يأتي حاسوب HUAWEI MateBook X مزوداً بالشاشة الكاملة اللانهائية Infinite FullView Display3 بدقة 3K وتصميم بدون حواف، وتمتاز بنسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ 90%، مما يوفر للمستخدم تجربة عرض غامرة بألوان نابضة بالحياة وأداء بصري فائق. وسواء تم استخدام حاسوب HUAWEI MateBook X لإنجاز مهام العمل أو الاستمتاع بتجارب الترفيه، ستوفر الشاشة تجربة مذهلة لا تقل روعتها عن التصميم الأنيق للجهاز. ومع دعم الشاشة خاصية الإدخال مُتعدد اللمس وأخذ لقطات الشاشة بواسطة إيماءات الأصابع Fingers Gesture Screenshot التي تتيح للمستخدمين التقاط صورٍ للشاشة بسرعة عبر تمرير الأصابع على الشاشة، تقدم شاشة حاسوب MateBook X ميزات ذكية تتكامل مع تصميمه الفريد.

تعدد المهام الذكي والتكامل

لتلبية متطلبات جداول الأعمال المزدحمة والحياة الاجتماعية النشطة للمستخدمين، تم تزويد حاسوب HUAWEI MateBook X بمزايا ذكية تضمن للمستخدمين العمل والتعاون والمشاركة فيما بينهم. ويتميز حاسوب MateBook X بإمكانات مُتقدمة للمشاركة الذكية، تشمل إمكانية الربط بهواتف Android الذكية عبر نظام هواوي شير HUAWEI Share5، وخاصية العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration6 المُحسّنة، التي تتيح إمكانية سحب وإفلات الملفات بين الأجهزة وعرضها على شاشة الحاسوب، وبالإضافة إلى عرض محتوى الهاتف الذكي على شاشة الحاسوب. ويمكن للمستخدمين تشغيل حتى ثلاثة تطبيقات مثبتة على الهاتف المحمول في وقت واحد وعرضها على شاشة حاسوب، ما يجعل MateBook X الرفيق المثالي للهواتف المحمولة.

لوحة تتبع الضغط

من المزايا الجديدة التي تمت إضافتها إلى مجموعة حواسيب HUAWEI MateBook، تم تزويد حاسوب MateBook X بلوحة ضغط متكاملة مع خاصية تتبع الضغط HUAWEI FreeTouch من هواوي، وهي لوحة نقر مُحسنة توفر مساحة أكبر لزيادة راحة المستخدم وتعزيز تفاعلاته. كما تدعم لوحة الضغط استجابة لمسية عالية، ما يوفر للمستخدمين تجربة لمس مُحسنة. وتتميز الشاشة بخاصية اللمس المُتعدد مع دعم استخدام إيماءات الأصابع. ولتعزيز سهولة الاستخدام وضمان تجربة تفاعلية استثنائية، تم تزويد حاسوب MateBook X بلوحة مفاتيح جديدة بالحجم الكامل، تتميز بمفاتيح مقصية توفر مسافة انتقال للمفاتيح تبلغ 1.3 ملم، مع نظام إضاءة مُتكامل للوحة المفاتيح.

إنتاجية عالية

يُعد HUAWEI MateBook X أكثر من مُجرد حاسوب محمول أنيق؛ إذ يحتوي تصميمه النحيف من الداخل على مجموعة مكونات عالية المواصفات، توفر طاقة حوسبة كافية لتلبية احتياجات المستخدمين الأكثر تطلباً. إذ تم تزويد الحاسوب بالجيل العاشر من معالجات Intel® Core™ i5 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، ما يوفر للمُستخدمين أداءً سلساً وتفاعلات أكثر سرعة تُشكل بمجملها جزءاً من التجارب الشاملة التي يُقدمها الحاسوب. كما يدعم الحاسوب تقنية الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، ما يضمن أداء سريعاً، ومستقراً للاتصال عبر شبكة الإنترنت حتى في الأماكن المزدحمة، مع سرعات نقل للبيانات تصل إلى ثلاثة أضعاف مُقارنة بشبكة Wi-Fi 5.

صوت عالي الجودة

كما يتوقع المستخدمون، يوفر حاسوب HUAWEI MateBook X أداءً صوتياً عالي الجودة لدعم مزايا الوسائط المتعددة، حيث تم تزويده بنظام مُكبرات الصوت رباعي قوي، يتوضّع مباشرةً أسفل لوحة المفاتيح، مع إعدادات صوتية بتردد منفصل، ما يوفر للمستخدمين تجربة صوتية ثلاثية الأبعاد. كما تسهم خوارزميات الصوت المتقدمة في إثراء الصوت المحيطي لتقديم تجربة ترفيه صوتي استثنائية.

السلامة والأمن أولاً

يُعتبر الأمن السيبراني دائماً في صدارة الأولويات، ولذلك زوّد حاسوب HUAWEI MateBook X بمزايا مُتقدمة للحفاظ على أمن بياناتكم. ويُساعد زر التشغيل ببصمة الإصبع، الذي يجمع قارئ بصمات الأصابع وزر التشغيل، ليضمن إجراء تأكيد تلقائي لهوية المستخدم قبل تشغيل الحاسوب. ويمكن استخدام خاصية مسح بصمات الأصابع بدلاً من عملية تسجيل الدخول التقليدية إلى نظام التشغيل في الحاسوب، ما يُلغي الحاجة لتذكر كلمة المرور، فما عليكم سوى ضغط الزر لتسجيل الدخول. ولدعم خصوصية المستخدم، يتميز حاسوب HUAWEI MateBook X بتصميم فريد للكاميرا تم دمجها في غطاء المفتاح، ما يتيح الوصول بسهولة إلى الكاميرا وتشغيلها عند الحاجة فقط.

وتتضمن مجموعة حواسيب Huawei MateBook X كلاً من HUAWEI MateBook X Pro الذي يضيف إلى الميزات عالية الجودة التي تضمها المجموعة، مع شاشة عرض كاملة فائقة Ultra FullView Display في تصميم جسم أنيق يأتي بألوان Emerald Green، وSpace Grey، وMystic Silver ويتميز حاسوب MateBook X Pro بمجموعة مزايا جديدة ومبتكرة، تشمل خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen collaboration، وخاصية لوحة تتبع الضغط HUAWEI Free Touch، فضلاً وحدات معالجة مركزية من الجيل العاشر، لضمان أداء فائق وعمر أطول للبطارية طوال اليوم. كما يشتمل حاسوب MateBook X Pro على زر التشغيل ببصمة الإصبع ليضمن تسجيل الدخول إلى نظام التشغيل بمنتهى السلاسة والأمان، وكاميرا مخفية لحماية الخصوصية. وتتوافر هذه الحواسيب مع نظام مُكبرات صوت رباعي لتقديم تجربة صوتية غامرة، بالإضافة إلى أربعة ميكروفونات مزوّدة بخاصية إلغاء الضجيج الذكية، ما يضمن الاستمتاع بالمحادثات والمكالمات الجماعية بمنتهى الوضوح.

السعر والتوافر

أصبح الجهازان HUAWEI MateBook X و HUAWEI MateBook X Pro متوفرين للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية ابتداءً من اليوم بسعر 5.999 ريال و6.999 ريال مع هدية قيمة عبارة عن ساعة هواوي GT2 وHuawei Sleeve وHuawei MateDoc 3. يمكنك الطلب من متجر "هواوي" الرسمي في الرياض بارك ومتجر "هواوي" الإلكتروني، بالإضافة إلى العديد من تجار التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودي.