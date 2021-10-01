وزارة الرياضة: ملعب الأمير عبدالله الفيصل قبل "ديربي جدة".. حلة جديدة وجاهزية تامة

تعود الإثارة من جديد إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل الذي يعود ويحتضن "ديربي جدة" الكبير والذي سيجمع الاتحاد أمام غريمه التقليدي الأهلي، في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد اكتمال تنفيذ أعمال تطوير الملعب وفق اشتراطات الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الآسيوي.

ونشرت وزارة الرياضة اليوم الجمعة "مقطع فيديو" مصور يظهر جاهزية وجمالية الملعب بعد اكتسائه حلته الجديدة، واستمر إغلاق ملعب الأمير عبدالله الفيصل أكثر من 9 سنوات بسبب أعمال الصيانة وتوسعة مدرجاته والتطوير، حيث أوقف عن استقبال المباراة منذ عام 2012.

وشملت الأعمال المنفذة -التي أشرفت عليها وزارة الرياضة- رفع الطاقة الاستيعابية لمقاعد الملعب لتصل إلى (27) ألف مقعد شاملة المقصورة الملكية، مع تخصيص (72) مقعدًا لـ"ذوي الإعاقة"، فضلًا عن التحسينات الهندسية في المقصورة الملكية بطوابقها الأربعة وجميع مرافقها وخدماتها، إلى جانب عملية تغيير كامل أرضية وتربة الملعب بأحدث المعايير العالمية المعتمدة.

كما أثمرت أعمال التطوير في الملعب إنشاء مركزين إعلاميين بسعة 250 شخصًا لكل مركز، وقاعتي مؤتمرات صحفية تتسع لـ30 شخصًا، إضافة إلى 4 غرف إستديوهات تحليلية و6 أخرى للمعلقين، فضلًا عن منطقة خاصة بالمقابلات الصحفية (مكس زون) ومنطقتين خاصتين باللقاءات التلفزيونية (فلاش إنتر فيو).

وفيما يخص الرياضيين المشاركين في المنافسات، فقد تم إنشاء جناحين خاصين بكامل مرافقهما للحكام، وغرفة جديدة لحكام تقنية الـ(VAR)، و4 أجنحة بمرافقها لطواقم الفرق (اللاعبين)، كما شملت الأعمال المنفذة تجهيز الملعب بالكامل للنقل التلفزيوني بسعة بلغت (48) كابينة للنقل، حيث تتسع كل كابينة لـ6 كاميرات، مع إمكانية وجود شبكتين للنقل التلفزيوني تعملان في آن واحد.

وتضمنت الاستعدادات والتجهيزات الطبية بالملعب إنشاء عيادات طبية خاصة للاعبين والجماهير الرياضية، وغرف خاصة للكشف عن المنشطات.

وبمساحة تصل إلى 122 ألف متر مربع تم إضافة مواقف خاصة للسيارات خارج الملعب، بما يسهم في تسهيل وصول المشجعين إلى الإستاد وحضور المباريات بكل يسر وسهولة وأمان، فضلًا عن تركيب 58 بوابة إلكترونية موزعة على مداخل بوابات الملعب البالغ عددها 11 بوابة.