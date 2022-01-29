الجيش اليمني يكشف حجم الانتصارات على الحوثيين بمأرب خلال أسبوع

الميليشيا مُنيت بخسائر موجعة في العتاد والأرواح

كشف قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه، اليوم (السبت) أن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من طيران التحالف، حرروا مساحات واسعة خلال الأسبوع الماضي تصل إلى أكثر من ٣٠ كيلومترًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.



وأفاد "ثوابه" بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة اقتحمت خلال الأيام الماضية الخطوط الدفاعية للميليشيا الإيرانية وتعاملت مع حقول الألغام، وما يزال التقدّم مستمرًا في اتجاه الردهة وملعا وأم ريش وصولاً إلى الالتحام الكامل بقوات ألوية العمالقة في الجبهات الجنوبية، وفقاً لـ"سبتمبر نت".



وأضاف قائد المنطقة العسكرية الثالثة، أن المعارك التي خاضها الجيش الوطني والمقاومة وألوية العمالقة والغارات الجوّية لطيران التحالف، ألحقت بالميليشيا الإيرانية خسائر موجعة في العتاد والأرواح.