"خبير تقني" يكشف أسرار آيفون "إس إي 2" الجديد .. مواصفات وسعر

يتوافر في الربع الأول من 2020 .. ما بين 2 إلى 4 ملايين جهاز شهرياً

قال المحلل والخبير التقني الشهير مينغ شي كو؛ إن هاتف آيفون القادم من الطراز "إس إي 2"، سيأتي بسعر لا يزيد على 399 دولار أميركي.

ونقل موقع "ذا فيرج" التقني عن مينغ؛ قوله، إن مواصفات الجهاز الجديد ستكون قريبة جداً من تلك الخاصة بهاتف آيفون 8، وإنه سيأتي بسعة تخزين تراوح بين 64 و128 غيغابايت، مع 3 ألوان هي: الفضي والرمادي والأحمر.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإنه فيما يتعلق بالمواصفات التقنية الأخرى، سيدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائية 3 غيغابايت، فضلاً عن شريحة "أي 13"، علماً أنه سيطرح في الربع الأول من العام المقبل.

ولن يدمج الهاتف ميزة "اللمس ثلاثي الأبعاد"، وقد طلبت "أبل" من الموردين إنتاج ما بين 2 إلى 4 ملايين جهاز من آيفون القادم شهرياً.