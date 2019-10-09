بموافقة أمير الرياض .. تسمية شارع بالعاصمة باسم اللواء "الفغم"

بناءً على ما عرضه نائبه وتقديراً لجهود الفقيد في خدمة القيادة والوطن

وافق أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبناءً على ما عرضه نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض، باسم اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- وذلك تقديراً لجهوده في خدمة القيادة والوطن.

جاء ذلك في تغريدةٍ بثّها الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض على "تويتر" ظهر اليوم.