في دوري أبطال آسيا .. النصر يسقط السد بثلاثية ويعتلي القمة

في أول إطلالة للمدرب الجديد وبأهداف حمدالله والصليهم والغنام

عاد النصر للمنافسة من جديد في دوري أبطال آسيا، وتحديدًا عبر بوابة السد القطري، حينما أسقط الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت ، على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض، (الجولة الثانية - المجموعة الرابعة) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

الشوط الأول سعى النصر من خلال تحركات عبد الرزاق حمدالله وعبد الفتاح عسيري ونور الدين أمرابط ، إلى بلوغ مرمى حارس السد مشعل وشم، وتحقق ذلك عند الدقيقة 37 من خلال ركلة جزاء نفذها حمدالله بقوة داخل الشباك السداوية كهدف أول للنصر .

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 59 عادل سانتي كازورلا النتيجة للسد القطري من خلال تسديدة قوية من خارج الصندوق وضعها على يمين براد جونز.

وأضاع سلطان الغنام وحمدالله فرصة التقدم للنصر عند الدقائق ( 77,76) .

ويعوض البديل الناجح عبد المجيد الصليهم تلك الفرص النصراوية الضائعة عند الدقيقة 79 بقذيفة داخل شباك السد كهدف ثانٍ للأصفر.

وفي الدقيقة 85 طوح مهاجم السد بغداد بونجاح بكرة من فوق العارضة النصراوية.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 ومن تمريرة رائعة من "بيتروس" وصلت لخالد الغنام الذي أطلق رصاصة الرحمة كهدف ثالث للنصر.

بتلك النتيجة قفز النصر لصدارة المجموعة بـ 4 نقاط ، فيما تذيل السد القائمة بنقطة واحدة.