"تعليم الغاط" يحتفل باليوم العالمي للتطوع بعددٍ من الفعاليات والبرامج

"الخمشي": في إطار مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ للوصول لمليون متطوع

شاركت إدارة التعليم بمحافظة الغاط، في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع، وذلك تأكيدًا لمنطلقات رؤية المملكة 2030 المتضمنة زيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع.

وقد نفذت "إدارة التعليم" عددًا من الفعاليات والمناشط والبرامج على مستوى الإدارة ومدارس المحافظة.

وصرح مدير تعليم الغاط سليمان الخمشي بأهمية الأعمال التطوعية، قائلاً : الأعمال التطوعية تُسهم في عكسِ صورةٍ إيجابيّة عن المجتمع، وتوضحُ مدى ازدهاره، وانتشار الأخلاق الحميدة بين أفراده؛ لذلك يعد العمل التطوعي ظاهرةً إيجابيّةً، ونشاطًا إنسانيًا مُهمًا".

وأضاف "التطوع من أهمّ المظاهر الاجتماعيّة السليمة؛ إذ هو سلوك حضاريّ يُسهمُ في تعزيزِ قيم التّعاون، ونشر الرّفاهية بين فئات المجتمع الواحد".