"جنوب إفريقيا": العالم يعاقبنا على اكتشاف علمائنا متحورة "أوميكرون"

بيان للحكومة: يجب تكريم حِرَفية العلماء وتفوقهم العلمي وليس العكس

عبّرت حكومة جنوب إفريقيا، اليوم السبت، عن خيبة أملها بعد إغلاق العديد من الدول حدودها أمام مواطني الدولة الإفريقية والمسافرين منها؛ معتبرةً أنها "تُعاقَب" بسبب حِرَفية علمائها الذين اكتشفوا المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان: إن "هذه السلسلة الأخيرة من إجراءات حظر السفر تُعَاقب جنوب إفريقيا على تحديدها التسلسل الجينومي المتقدم، وقدرتها على اكتشاف متحورات جديدة بسرعة أكبر.

وأضافت وفق "الألمانية": يجب تكريم التفوق العلمي وليس معاقبته".