"إخاء" تقدم 1488 جلسة علاجية واستشارة نفسية واجتماعية خلال عام ‎‎

للارتقاء بالصحة العامة للأيتام وضمان شمولية تقديم الخدمات الصحية لهم

أظهرت إحصائية صدرت عن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، تنفيذ المؤسسة لعدد 1488 جلسة علاجية، واستشارات نفسية واجتماعية للمستفيدين خلال العام الماضي، في مختلف فروع المؤسسة البالغ عددها تسعة فروع في مناطق المملكة.

وتسعى "إخاء" من خلال الجلسات العلاجية والاستشارات النفسية والاجتماعية، إلى الارتقاء بالصحة العامة للأيتام وشمولية تقديم الخدمات الصحية؛ وذلك لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم وتجويد حياتهم، وتمكينهم وإيجاد بيئة محفزة لهم، وبناء شخصية اليتيم ببرامج تنموية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

وتعمل "إخاء" على تحسين الحالة النفسية والصحية لليتيم، وكذلك حل وتخفيف السلوكيات والمعتقدات والدوافع والأفكار والعواطف المزعجة، وتحسين العلاقات الاجتماعية، واستخدام الأساليب النفسية الحديثة، باعتبار أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، ولكونها تتأثر بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيولوجية والبيئية.

وتهدف "إخاء" من الجلسات العلاجية والاستشارات النفسية والاجتماعية إلى مساعدة المرضى من مستفيدي المؤسسة على التغيير، والتغلب على المشكلات بطريقة مرجوة، والتمتع بمستوى عالٍ من الصحة النفسية؛ مما يعكس أثره على شخصية اليتيم، ويساهم ببناء شخصية كاملة ذات أثر فاعل في المجتمع، ولاكتمال سلامة الأيتام بدنيًّا وعقليًّا واجتماعيًّا، وتكريس قدراتهم لما فيه منفعتهم، والتكيف مع المجتمع، والعمل بتفانٍ؛ ليكون اليتيم عنصرًا فاعلًا لخدمة مجتمعه ووطنه، إضافة إلى تعزيز الصحة وحمايتها من مسببات الأمراض النفسية.

يُذكر أن "إخاء" تسعى للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية للمملكة 2030 فيما يتعلق بالعمل الاجتماعي لتوفير حياة كريمة للمستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية، والتي جاءت منسجمة مع رؤية المؤسسة من خلال استكمال الريادة في رعاية الأيتام بكل المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية، واحتضانهم وتقديم رعاية شاملة وفائقة بأساليب عصرية تلامس احتياجات المستفيدين، وتلبي رغباتهم، وتذليل الصعاب التي تقف أمام تطلعاتهم.