ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

أعلنت الجريدة الرسمية تفاصيل عن قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي إنه ابتداء من 22 ذي الحجة 1442هـ ستحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بأنواعها كافة.

(تاريخ النفاذ: 22 ذي الحجة 1442هـ).