"لافروف": روسيا تسعى لعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع أمريكا دون تهديد

أشار إلى أن خط دفاع "الناتو" يتسع شرقًا

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم "الأحد"، أن روسيا تسعى إلى علاقة قائمة على الاحترام المتبادل مع أمريكا، نافيًا تهديد بلاده لأوكرانيا.

وقال "لافروف" للتلفزيون الروسي: "نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هو الحال مع كل بلد آخر في العالم".

وبين أن موسكو لا تريد أن تكون في وضع يتعرّض فيه أمننا للتهديد يوميًا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار "لافروف" إلى أن خط دفاع الحلف الأطلسي يواصل التحرّك شرقًا، وبات قريبًا جدًا من أوكرانيا.