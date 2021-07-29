فلسطين تسجل 116 إصابة جديدة بكورونا و58 حالة تعافٍ.. ولا وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 116 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و58 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 13 مريضاً، بينهم مريض واحد موصول بجهاز تنفس اصطناعي.