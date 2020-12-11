"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: أبوعريش والدرب وفرسان والداير بني مالك وفيفا وهروب والعارضة.. والطرق المفتوحة والسريعة.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان
تشمل محافظات عدة وتستمر حتى 9 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: أبوعريش والدرب وفرسان والداير بني مالك وفيفا وهروب والعارضة.. والطرق المفتوحة والسريعة.