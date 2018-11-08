"صحة الطائف" تدخل نظامًا تقنيًا متطورًا لمراقبة تحركات سيارات" الإسعاف"

"الربيعي": يستطيع متابعتها في جميع الأوقات خلال شاشة الرصد بإدارة الطوارئ

أدخلت الشؤون الصحية نظامًا متطورًا لمراقبة تحركات سيارات الإسعاف بهدف المتابعة اللصيقة لتحركات سيارات الإسعاف، من خلال نظام وشاشة تحكم، مرتبطة بغرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي.

وتفصيلاً، قال عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي بصحة الطائف: إن النظام الإلكتروني يحتوي على العديد من الخصائص، أبرزها معرفة أوقات تشغيل سيارات الإسعاف، والسرعة التي يقود بها السائق، وتحديد موقع السيارة، وأوقات التحرك والتوقف، وتحديد كميات الوقود المنصرفة والمتبقية، وإمكانية تعطيل السيارة في حالة تعرضها للسرقة، ومتابعة الصيانة، وتحديد المسافات التي قطعتها سيارات الإسعاف.

ولفت "الربيعي" إلى أن النظام الإلكتروني سيُسهم في الارتقاء بأداء سيارات الإسعاف، وإمكانية متابعتها في جميع الأوقات من خلال شاشة الرصد والمراقبة في إدارة الطوارئ، وإصدار تقارير يومية وأسبوعية للمنشآت المختلفة عن حالة سيارات الإسعاف.

وأكد" الربيعي"، أن النظام الإلكتروني سيُسهم أيضًا في عمل توازن بين تحركات سيارات الإسعاف في المستشفيات، وعدم التركيز في الاستخدام على سيارات محددة، كما سيقلل من كميات استخدام الوقود.

يُذكر أن صحة الطائف تمتلك أسطولاً من سيارات الإسعاف، حيث يصل عدد السيارات إلى 134 سيارة، إضافة إلى 10 سيارات للدعم اللوجستي في حالات الطوارئ، ومركز إسعافي متنقل.



