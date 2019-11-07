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يبلغ عدد المستفيدين من المشروع 836 ألف لاجئ من الروهينجا

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مشروعًا لرفع جاهزية مستشفى "سادار كوكس بازار" في بنجلاديش

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروعًا لرفع جاهزية مستشفى منطقة سادار بمنطقة كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش بتكلفة إجمالية بلغت مليوني دولار أمريكي لتعزيز تقديم الرعاية الصحية الثانوية للاجئين الروهينجا في بنجلاديش بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ووقع المشروع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض.

ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 836 ألف لاجئ من الروهينجا بهدف دعم ورفع جاهزية المستشفى من خلال رفع كفاءة أسرة التنويم من 250 سريرًا إلى 500 سرير بكامل الخدمات المرافقة، وتطوير المختبر، وتزويد المستشفى بالأدوية الضرورية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأوكسجين والمعدات، واستحداث قسم لمرضى العزل خاص بالأمراض المعدية والكوليرا.

كما سيعمل المشروع على تدريب 50 طبيبًا للتعامل مع الأمراض المعدية، وتدريب 10 أطباء و20 ممرضة على الرعاية الصحية الأولية والإصابات، وتدريب 100 طبيب و200 ممرضة على علاج ومكافحة الكوليرا، وتعيين 30 طبيبًا و40 ممرضة و15 عامل نظافة و5 حراس أمن.