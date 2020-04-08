أهالي "مونسية الرياض" يطالبون بمتابعة سكن مكتظّ بالعمالة مخالف صحيًّا

وحملات تفتيشية مفاجئة على مقرّ عمل الوافدين بالمنطقة

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأربعة أيام الماضية؛ حملات تفتيشية مفاجئة على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة.



جاء ذلك بمشاركة الجهات الشريكة "المحافظة، الصحة، التجارة، البلدية، الصناعة والثروة المعدنية، الشرطة".



وهدفت الحملة إلى التأكد من اتباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وشملت: الرياض ومحافظات الخرج والدوادمي والأفلاج وشقراء ووادي الدواسر والمزاحمية وعفيف وحوطة سدير.



من جانب آخر طالب سكان حي المونسية مكاتب العمل، بالوقوف على مقر سكن العمالة المكتظ بأعداد كبيرة جدًّا، بمقر استراحة تفتقر الاشتراطات الصحية والأمنية وتشكل خطرًا على سكان الحي.



وتقع الاستراحة على طريق التخصصي تقاطع طريق الشيخ جابر.



وأشار السكان إلى أن العمالة الوافدة القاطنة في المساكن والاستراحات الجماعية، هم الحلقة الأضعف الآن، ومجهود التفتيش تُشكر عليه مكاتب العمل.



وأوضحوا أن تأجير عمارات واستراحات ومجمعات دون تصريح أو رقابة، وتكديس عمالة بشكل غير لائق لا صحيًّا ولا أمنيًّا؛ يعد تعديًا ومخالفة.



وقالوا إن الكفيل وأصحاب الشركات يجب أن يُلزَموا بدفع كل مصاريف العامل في حال الإصابة والعدوى والآثار المترتبة على ذلك.



وكانت "سبق" نشرت عن سكن العمالة بحي المونسية، وتجاوب مع التقرير المجلس البلدي، وحتى الآن لم تتم معالجة الوضع.