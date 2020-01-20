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بينهم امرأة أُصيبت في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الطالبية

بغداد.. إصابة 4 مدنيين بجروح في انفجارَيْن بموقعَيْن منفصلَيْن

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أُصيب 4 مدنيين بجروح متفاوتة أمس الأحد في حادثَيْن أمنيَّيْن منفصلَيْن، وقعا بالعاصمة العراقية بغداد.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر أمني بإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة، كانت تقلُّهم على طريق قناة الجيش شرق بغداد.

وفي تلك الأثناء أُصيبت امرأة بجروح بانفجار عبوة ناسفة إلى جانب الطريق في منطقة الطالبية شمال بغداد.