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سكني يحسم الجدل حول إعادة مبادرة دعم العسكريين بـ160 ألفًا

"سبق" في أسبوع: ولي العهد يطلق استراتيجية تطوير عسير.. وتدشين معرض الكتاب.. وشجاعة مواطن تمنع كارثة بالرياض

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، ما بين صدور أمر سامٍ بالموافقة على إجازة تملك أراضٍ واقعة ضمن مخطط صناعي في الشرقية، وتمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي مازالت متأثرة بإجراءات كورونا 3 أشهر إضافية، وإطلاق ولي العهد لاستراتيجية تطوير منطقة عسير بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام.



كما شهدت أحداث الأسبوع أيضًا إنجازات أمنية ومتابعة للأحداث المحلية ومن بينها القبض على عددٍ من المتهمين بالتحرش بفتيات في عددٍ من مناطق المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.



في التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:



بالفيديو: برئاسة الملك .. مجلس الوزراء يشدد على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شدد مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات تطلقها الميليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على المملكة.

https://sabq.org/b7XkBM



ولي العهد يطلق استراتيجية تطوير منطقة عسير بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم".

https://sabq.org/sVJ6yR



الـ500 مستمر.. هل أُعيدت مبادرة دعم العسكريين بـ160 ألفًا؟ "سكني" يرد

أكد برنامج "سكني" أن مبادرة دعم العسكريين بقرض حسن تم تعليقها في وقت سابق، جاء ذلك في ردّه على عددٍ من الاستفسارات بعد تداول أخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول إعادتها ورفعها إلى 160 ألفًا بدلاً من 140.

https://sabq.org/CGZ3h7



بعد 5 أشهر.. مهلة تصحيحية للمركبات المهملة والتالفة والدولة تتحمّل رسومها وغراماتها

ينتظر أن تطلق الجهات المعنية بعد نحو شهرين، حملة إعلامية استباقية، للإعلان عن المهلة التصحيحية التي أقرّها مجلس الوزراء، وتستمر لمدة عام، وتبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2022م، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، وتتحمّل الدولة عمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة.

https://sabq.org/Zdhb5x



أمر سامٍ بالموافقة على إجازة تملك أراضٍ واقعة ضمن مخطط صناعي في الشرقية

صدر أمر سام كريم بإجازة تملك الأراضي ضمن المخطط الصناعي رقم (1/697) المنطقة (ج) المعتمد من أمانة المنطقة الشرقية.

https://sabq.org/2s7rym



شرطة الرياض تقبض على مقيم تحرش بفتاة قاصر بأحد الأماكن العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لارتكابه جريمة التحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، والقبض عليه.

https://sabq.org/KCxYNF



شاهد.. شجاعة مواطن تنقذ موقف سيارات من كارثة حريق في الرياض

جنَّب مواطن بشجاعته وحُسن تصرفه كارثة حريق، كادت تقع وتطول المركبات المتوقفة في أحد المواقف المخصصة لمعرض سيارات في شارع التخصصي في الرياض.

https://sabq.org/V7pfP6



"المركزي السعودي" يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي مازالت متأثرة 3 أشهر إضافية

أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program -أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص- مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 أكتوبر 2021م إلى 31 ديسمبر 2021م.

https://sabq.org/WtbLQx



بشكل مؤقت.. الفلبين تدرس تعليق إرسال عمالتها إلى السعودية

تدرس الفلبين تعليق إرسال عمالتها المنزلية إلى السعودية بشكل مؤقت؛ لإجراء تنظيمات جديدة؛ بسبب شكاوى من قِِبَل بعض أرباب العمل السعوديين والعمالة الفلبينية، إلى جانب تحايل عددٍ من مكاتب التوظيف الفلبينية في هذا الجانب.

https://sabq.org/kF6SZH



وزارة المالية تعلن البيان التمهيدي للميزانية.. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة المالية يوم الخميس 23 صفر 1443هـ الموافق 30 سبتمبر 2021م البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 955 مليار ريال خلال العام 2022م.

https://sabq.org/dPqZQ5



تحت رعاية الملك.. وزير الثقافة يدشن معرض الرياض الدولي للكتاب 2021

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، دشن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة مساء اليوم فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في واجهة الرياض.

https://sabq.org/mxMvnf



إعصار شاهين.. إجازة يومين في السلطنة.. والوطني للأرصاد: لا تأثير مباشرًا بالمملكة

أعلنت سلطنة عمان، أن يومي الأحد والاثنين 3 و4 أكتوبر الحالي، إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، والعاملين في منشآت القطاع الخاص؛ عدا محافظتيْ ظفار والوسطى؛ نظرًا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة وفق وكالة الأنباء العمانية.

https://sabq.org/KmFPVY



بعد أسبوع فوضوي.. محطات بريطانيا بلا وقود ومخاوف من نقص الجزارين

ما زالت محطات كثيرة في بريطانيا بلا وقود، بعد أسبوع فوضوي شهد عمليات شراء بدافع الذعر، ومعارك بالأيدي في ساحات المحطات وسائقين يخزنون الوقود في زجاجات المياه، بعدما وصلت سلاسل الإمداد لنقطة الانهيار، تحت وطأة نقص أعداد سائقي الشاحنات.

https://sabq.org/g4fXCn



اغتصاب وصرخة وتابوت.. المسكوت عنه في تجنيد "الحوثي" لأطفال اليمن!

حذرت مؤسسة حقوقية يمنية من أن ميليشيات الحوثي التابعة لإيران في اليمن لم تكتفِ بنزف دماء الأطفال بتجنيدهم في حرائق جبهات قتالها، ولكنها تستنزف كذلك أعراضهم بتعريضهم للاغتصاب.

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