الهلال في رحلة البحث عن الصدارة.. والاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره

في ختام الجولة الـ15 من الدوري.. وإعلان بطل الشتاء

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات حاسمة ومصيرية بالنسبة للفرق التي تلعب مع نهاية مباريات الدور الأول.

فعلى أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وتحديدًا عند الساعة الـ6:10 مساء، يواجه الهلال نظيره الشباب في "ديربي الرياض". الهلال يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني (31 نقطة) بعد أن خطف النصر الصدارة أمس منه بانتصاره على الاتفاق، لكن الهلال يسعى لاستعادتها من جديد عبر بوابة الشباب، بل إن فوز الهلال يتوجه بلقب بطل الشتاء أيضًا بفارق نقطة واحدة عن النصر، بينما الخسارة أو التعادل سيبقيان الأزرق في الوصافة.

وفي المقابل يأمل الشباب بتخطي المركز التاسع (21 نقطة)، والاقتراب أكثر من مربع الكبار.

وفي اللقاء الثاني يحل العدالة (المركز الـ15- 9 نقاط) ضيفًا ثقيلاً على الاتحاد (المركز الـ 13 - 14 نقطة) عند الساعة الـ8:10 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

لقاء الجريحين والهروب من دائرة الخطر هو الشعار الرابط بين الفريقين في هذه المباراة؛ لذا من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا من أول دقيقة حتى صفارة النهاية.

وفي المواجهة الأخيرة يلتقي أبها (المركز السابع - 23 نقطة) نظيره الفيصلي (المركز الثامن - 21 نقطة)، وذلك عند الساعة الـ3:55 عصرًا على أرض ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.

ويسعى أبها لتخطي عقبة الضيف، والاقتراب أكثر من مربع الكبار، بينما يأمل "العنابي" بالعودة بالنقاط الثلاث التي تعيد البريق له، والمنافسة من جديد على مراكز المقدمة بعد أن قدم مستويات متذبذبة خلال الـ14 جولة الماضية.