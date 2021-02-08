الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود

سيُصلى عليها اليوم الإثنين

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز ـ رحمها الله ـ.

تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الإثنين الموافق 26 / 6 / 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.