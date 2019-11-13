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يبلغ من العمر 58 عامًا

السويد تعتقل إيرانيًّا شارك في إعدامات جماعية بطهران

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اعتقلت السلطات السويدية مواطنًا إيرانيًّا للاشتباه في ارتكابه جرائمَ ضد الإنسانية، وجرائم قتل في إيران أواخر ثمانينيات القرن الماضي؛ حسبما أعلن الادعاء السويدي، اليوم (الأربعاء).



وأفادت ممثلة الادعاء كارولينا فيسلاندر، بأن الإيراني المعتقل الذي لم تعلن هويته، يشتبه في ارتكابه الجرائمَ خلال الفترة ما بين 28 و31 من أغسطس 1988 في طهران، وهي نفس الفترة التي شهدت عمليات إعدام جماعية في طهران؛ وفقًا لقناة "الحرة".



من جهتها، بيّنت وكالة الأنباء السويدية أن الإيراني يبلغ من العمر 58 عامًا، وقبض عليه السبت الماضي في مطار ستوكهولم الدولي.