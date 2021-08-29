نشرة جوية للمدارس.. "الزهراني": أسبوع من الرياح وهنا فرص للسحب

قال: الحرارة تتراوح بين الـ40 و46 على "الشمالية والشرقية والوسطى"

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، محمد الزهراني: إن هناك فرصة ضعيفة لتكون السحب الرعدية على المناطق الجنوبية للمملكة.

وأوضح "الزهراني"، وفق "الإخبارية"، أن "الأرصاد" قام بإصدار نشرة خاصة للمدارس خلال الأسبوع الحالي، توضح الحرارة والرطوبة وتوقعاتها للأسبوع الدراسي الأول، والتي ستشهد رياحًا سطحية نشطة على مكة والرياض والشرقية والمنطقة الشمالية، وكذلك المناطق الجنوبية وجازان، مع فرصة ضعيفة لتكوّن السحب الرعدية على منطقة جازان والمناطق الجنوبية.

ولفت إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين الـ40 و46 على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى؛ نتيجة منخفض جوي أدى لنشاط في الرياح السطحية.