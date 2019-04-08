شاهد.. وزير الحرس الوطني يرعى تخريج الدفعة الـ16 في "سعود الصحية"

عددهم 794 طالبًا بالدراسات العليا والبكالوريوس بالرياض والأحساء وجدة

رعى الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، اليوم حفل تخريج الدفعة الـ 16 من طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

وتفصيلاً، كان في استقبال وزير الحرس الوطني لدى وصوله مقر الجامعة نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، والمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ورئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.

وفي البداية عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم بدأت مسيرة الخريجين في كل من الرياض والأحساء وجدة، وبعد ذلك ألقى الطالب عبدالله القحطاني كلمة الخريجين، أكد فيها استعدادهم لخدمة الوطن بعد أن تلقوا تعليمهم الأكاديمي، وطوروا مهاراتهم من خلال أنشطة الجامعة الفكرية والثقافية.. مقدمًا شكره لأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهود خلال سنوات الدراسة.

وشاهد الأمير عبدالله بن بندر والحضور عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا عن صرح الجامعة، وأعداد الخريجين لهذه الدفعة البالغة 794 طالبًا. بعد ذلك ألقى مدير الجامعة الدكتور بندر القناوي كلمة بهذه المناسبة، ثمَّن فيها رعاية وزير الحرس الوطني التي تأتي دعمًا لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية، ودافعًا للاستمرار في تحقيق النجاحات.

وأضاف بأن مشاركة وزير الحرس الوطني الخريجين فرحة النجاح والتخرج تؤكد حرصه على دعم وتشجيع الطلاب؛ لما بذلوه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي، ومشاركتهم أيضًا فرحة التطلع إلى خدمة الوطن والمواطن بثقة وتفانٍ وإخلاص.

وأكد أن خريجي الجامعة اكتسبوا مهارات، سيسهمون بها في دعم وتطوير النظام الصحي في السعودية، وتطوير خدمة الرعاية الصحية، كما استفادوا من البيئة الإكلينيكية في تطوير أدائهم وإمكاناتهم على أكمل وجه.

بعد ذلك كرم الأمير عبدالله بن بندر المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وهم: الأستاذة الدكتورة حنان بلخي لاختيارها مساعدًا لمدير منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، والأستاذ الدكتور ياسين عرابي لحصوله على جائزة وزارة التعليم للأكثر إنتاجًا في مجال البحث العلمي بالعلوم الطبية والصحية، والأستاذ الدكتور حسام زوواي لحصوله على جائزة TALL POPPY للاعتراف بالامتياز الفكري والعلمي للباحثين العلماء في أستراليا، والطالب بدر أسعد لحصوله على جائزة خادم الحرمين الشريفين للمبتكرين المخترعين، والطالب حسن خضري لحصوله على الميدالية الفضية بمعرض سيئول الدولي للاختراعات. ثم كرم سموه الطالب المثالي سليمان التويجري والمتفوقين لهذا العام.

بعد ذلك التُقطت الصور التذكارية للخريجين مع سمو وزير الحرس الوطني. وفي نهاية الحفل هنأ الأمير عبدالله بن بندر طلاب وطالبات جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بمناسبة تخرجهم.

وقدم الأمير عبدالله شكره لأولياء أمور الخريجين الذين شاركوهم رحلة العلم والتحصيل، ويشاركونهم اليوم فرحة النجاح والتخرج.

كما شكر سموه عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما يقدمونه من جهود، وحرصهم على تخريج كفاءات علمية متميزة في مختلف التخصصات الصحية؛ ليشاركوا بفاعلية في دعم وتطوير برامج النهضة الصحية في كل أجزاء وطننا الغالي، بعد أن تزودوا بالعلم والمعرفة والتأهيل في هذه المهنة الإنسانية النبيلة؛ لتكون هذه الجامعة المتخصصة رافدًا فعالاً يعزز حضور العنصر الوطني الشاب، وليكون كل خريج وخريجة أنموذج كفاءة، يُعتمد عليه في مختلف الميادين الصحية.

وفي ختام تصريحه قدم شكره للقيادة الحكيمة على ما توليه للتعليم بشكل عام، والأكاديمي بشكل خاص، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ في إطار التنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا في شتى المجالات لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة.