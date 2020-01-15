هذه المدن تسجّل أدنى درجة حرارة اليوم

بلغت 2 مئوية وفق المركز الإقليمي للتوقعات

سجلت مدن (القيصومة، عرعر، سكاكا، طريف)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (2) مئوية.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن القريات تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت درجة 4 مئوية.