هذه المدن تسجّل أدنى درجة حرارة اليوم

بلغت 2 مئوية وفق المركز الإقليمي للتوقعات

سجلت مدن (القيصومة، عرعر، سكاكا، طريف)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (2) مئوية.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن القريات تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت درجة 4 مئوية.

حالة الطقس الأرصاد أدنى درجة حرارة القيصومة عرعر سكاكا طريف

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15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441 12:07 PM

بلغت 2 مئوية وفق المركز الإقليمي للتوقعات

هذه المدن تسجّل أدنى درجة حرارة اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت مدن (القيصومة، عرعر، سكاكا، طريف)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (2) مئوية.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن القريات تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت درجة 4 مئوية.

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حالة الطقس الأرصاد أدنى درجة حرارة القيصومة عرعر سكاكا طريف

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