اصطاد سمكة نادرة بعد أن أكلها مع أصدقائه اكتشف أن سعرها 2.6 مليون دولار

"سي إن بي سي": سعر الرطل الواحد من هذه السمكة يصل لنحو 31 ألفاً و325 دولاراً

نشر شاب نيجيري صورة لسمكة ضخمة كان قد اصطادها، وقرّر أكلها رفقة أصدقائه.

إلى ذلك فالقصة تبدو عادية في البداية، لكن السمكة التي اصطادها الشاب ليست سوى سمكة من نوع "بلو مارين"، وهي أحد الأنواع النادرة والباهظة الثمن.

بحسب ما نقل موقع "بزنس إنسايدر"، فإن سعر السمكة يصل إلى 2.6 مليون دولار.

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن سعر الرطل الواحد من هذه السمكة يصل لنحو 31 ألفاً و325 دولاراً.

ويكون وزن إناث هذه السمكة أكبر من الذكور، حيث يصل طولها إلى 14 قدماً وتزن أكثر من 1985 رطلاً، بينما يراوح متوسط الأحجام بين 11 قدماً، وما بين 200 و400 رطلاً.

يُذكر أن هذه الأسماك ليست مخصصة للاستهلاك البشري، لاحتوائها على كميات كبيرة من الزئبق، وتعد لحومها مفضلة في اليابان.