الجواد "مهداف عذبة" يفوز بشوط ديار الدولي بالمملكة المتحدة

انتصاره السابع في سجله السباقي

حقّق الجواد "مهداف عذبة"؛ إنتاج مربط عذبة والعائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، انتصاره السابع في سجله السباقي بفوزه بشوط ديار الدولي على ميدان نيوبري بالمملكة المتحدة.

وحل ثانياً في الشوط الذي بلغت مسافته 2000 متر، الجواد "أوزان"، وفي المركز الثالث الجواد "إماراتي" وكلاهما للشيخ حمدان بن راشد.