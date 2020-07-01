اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي لبحث معاقبة تركيا

يُعقد في 13 يوليو بناء على طلب فرنسا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 13 يوليو (تموز) الجاري لبحث موضوع تركيا، وفرض عقوبات جديدة عليها.

وقال "لو دريان" أمام جلسة في البرلمان: "بناء على طلبنا سيُعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو لبحث مسألة تركيا على وجه التحديد. وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص، وربما يجري النظر في فرض عقوبات أخرى"، وفقًا لـ"رويترز".


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01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 08:35 PM

يُعقد في 13 يوليو بناء على طلب فرنسا

اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي لبحث معاقبة تركيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 13 يوليو (تموز) الجاري لبحث موضوع تركيا، وفرض عقوبات جديدة عليها.

وقال "لو دريان" أمام جلسة في البرلمان: "بناء على طلبنا سيُعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو لبحث مسألة تركيا على وجه التحديد. وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص، وربما يجري النظر في فرض عقوبات أخرى"، وفقًا لـ"رويترز".


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