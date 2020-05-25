"أمير الحدود الشمالية" يتفقد مركز القيادة والتحكم بالصحة ويهنئهم بالعيد

نوه بما خصصته الحكومة من ميزانيات بعشرات المليارات للحد من انتشار "كورونا"

تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، مركز القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وهنأ الأمير فيصل بن خالد العاملين بالمركز بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والإيمان وأن يحفظها من كل مكروه.

وأشاد بما يبذله منسوبو الجهات الصحية بجميع أنحاء المملكة بقيادة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومثمنًا ما قام به منسوبو صحة الشمالية من جهود لمنع العدوى ومعالجة المصابين وتتبع وعزل المخالطين وتوعية المواطنين والمقيمين، مبينًا أن هذه الجهود التي بذلوها وما زالوا حتى في العطل الرسمية والأعياد والمناسبات هي محل شكر وتقدير ونابعة من حرصهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه، سائلاً الله للجميع السلامة، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل شر.

وقال: "لقد تجلت قيم العمل الأخلاقية من جد واجتهاد وإتقان وصبر ومثابرة وتعاون وتضحية في العاملين في القطاع الصحي حيث شكلوا الخط الأول في مواجهة جائحة "كورونا"، داعيًا الجميع لمواصلة العمل بهذه الروح الوطنية التي تعبر عن الشخصية السعودية المعطاءة في أبهى صورها.

‏ ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما خصصته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من ميزانيات بعشرات المليارات وما اتخذته من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك، حاثًا على ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية.