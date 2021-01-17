"الله أنعم علينا بقادة كرام".. تعرَّف على آخر تغريدة للحمود قبل وفاته

ثمَّن فيها حكمة القيادة وتغليب المصلحة

تداول المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي التغريدة الأخيرة للإعلامي الكبير فهد الحمود، التي كتبها على حسابه في "تويتر"، قبل نحو أسبوع من وفاته، مثمنًا فيها حكمة القيادة الخليجية، وتغليبها مصلحة بلدانها.



وجاء تعليق "الحمود" حينها على المصالحة الخليجية بتغريدة قائلاً: "اتفق الخليجيون واختلف الأمريكيون.. أبرز ما طالعنا به عام 2021م.. فالحمد لله أولاً وآخرًا على ما أنعم به علينا من قادة كرام.. حكماء.. أوفياء لأوطانهم وشعوبهم.. ومصالح بلدانهم.. فالحضارة والتقدم بتغليب المنافع قبل إقامة المصانع.. كما يراه البعض".



ونعى الوسط الإعلامي المذيع الراحل، الذي وافته المنية صباح السبت نظير ما قدمه خلال مسيرته في التلفزيون السعودي.



وكان "الحمود" قد قدّم تقاعده المبكر منذ أعوام، قبل أن يعود قبل عام إلى شاشة "الإخبارية" مقدمًا نشرة إخبارية.