"الصحة": تسجيل 768 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 886 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020، تسجيل 768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 321456 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 886 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 297623 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4107 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19726 والحالات الحرجة 1430 حالة.