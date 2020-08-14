السودان: 47 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 12162 حالة

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ من بينها حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، في بيان، اليوم، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفعت إلى 12162 حالة، بينها 793 حالة وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس، إلى 6325 بعد تسجيل 20 حالة جديدة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 01:14 PM

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 12162 حالة

السودان: 47 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الخرطوم

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سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ من بينها حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، في بيان، اليوم، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفعت إلى 12162 حالة، بينها 793 حالة وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس، إلى 6325 بعد تسجيل 20 حالة جديدة.

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